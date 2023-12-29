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Литовский актер Владас Багдонас рассказал, что его жене, гражданке Беларуси, пришлось вернуться на родину

  • 29.12.2023, 22:00
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Литовский актер Владас Багдонас рассказал, что его жене, гражданке Беларуси, пришлось вернуться на родину
Владас Багдонас

Из-за истекшего ВНЖ.

Известный литовский актер Владас Багдонас рассказал, что столкнулся с проблемой: у его супруги, гражданки Беларуси Елены Лиопо, истек ВНЖ в Литве и она была вынуждена уехать на родину. Семья обращалась в литовский Департамент миграции, но, по словам Багдонаса, не получила никакого ответа. На пост актера в соцсетях откликнулась глава ведомства Эвелина Гудзинскайте, которая заверила, что решение по делу Елены будет принято в январе, пишет Delfi.

Проблему, с которой столкнулась его семья, Багдонас описал в Facebook и попросил совета. Он рассказал, что три года назад женился на гражданке Беларуси Елене Лиопо. 9 декабря у нее истек срок действия вида на жительство в Литве, поэтому ей пришлось вернуться в Беларусь.

Багдонас отметил, что война началась в 2022 году и его супруга «не имеет ничего общего с вторжением России в Украину». Он также добавил, что обратился в Департамент миграции и Департамент госбезопасности Литвы, однако не получил ответа.

29 декабря на пост Багдонаса в социальной сети отреагировала глава литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. Она сообщила, что заявка Елены на продление ВНЖ еще рассматривается, решение пока не принято, однако дата уже известна — 13 января 2024 года.

Гудзинскайте объяснила, что в департаменте сейчас рассматривают заявки по ВНЖ от 18 тысяч человек, поэтому сроки могут затянуться.

— Я вас понимаю, понимаю, что важно быть с близким в праздники, это самое важное. Но сейчас у нас есть таких 18 000 человек, которые для кого-то важны. Все заявки мы стараемся рассмотреть как можно скорее. Все государственные ведомства работают, стараются, но количество часов в сутках ограничено. Прошу вашего терпения и понимания, — написала чиновница.

Владас Багдонас — литовский актер театра и кино, народный артист Литовской ССР, лауреат Национальной премии Литвы в области культуры и искусства. В 1985 году исполнил роль партизана Рубежа в фильме «Иди и смотри». Его жена Елена Лиопо — театральная журналистка.

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