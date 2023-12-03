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Самолетам из ЕС запретили приземляться в Беларуси

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  • 3.12.2023, 8:40
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Самолетам из ЕС запретили приземляться в Беларуси

Запрет вступил в силу сегодня.

Беларусь запретила самолетам из стран Запада садиться на своей территории без разрешения Министерства иностранных дел.

Белаэронавигация с целью «защиты национальных интересов» запретила самолетам, заходящим в воздушное пространство нашей страны со стороны Латвии, Литвы и Польши, садиться в Беларуси без специального разрешения МИД.

Единственными исключениями являются аварийные и чрезвычайные ситуации во время полета, а также полеты бизнес-авиации.

Одновременно самолетам, вылетающим из аэропортов Беларуси, запретили заходить в воздушное пространство Литвы, Латвии и Польши без специального разрешения МИД.

Как отмечается, запрет вступает в силу с 3 декабря и действует до 3 марта 2024 года.

В мае 2021 года страны Евросоюза, Великобритания, Украина и некоторые другие ввели ограничения в отношении «Белавиа». Это стало ответом на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс с находящимся на его борту блогером Романом Протасевичем. Гендиректор Ryanair назвал перенаправление самолета в Минск «государственным пиратством».

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