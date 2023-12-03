Эстония может закрыть границу с Россией в любой момент 3 3.12.2023, 17:17

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Глава пограничной службы Эстонии предостерегла жителей страны от поездок в Россию.

Граница Эстонии с Россией может быть закрыта в течение часа после соответствующего решения правительства. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщает финская медиакомпания Yle, приводя комментарий главы пограничного управления Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эвы Кальмус.

Ее слова прозвучали на фоне увеличения числа пересечений границы на контрольно-пропускном пункте Нарва после того, как Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ. Решение Хельсинки привело к тому, что число людей, пересекающих эстонско-российскую границу, увеличилось в среднем на тысячу человек в неделю. Это на 25 процентов больше обычного трафика.

Эва Кальмус отметила, что Таллинн может последовать примеру Хельсинки, и обратилась с жителям Эстонии с просьбой не ездить в РФ. «Мы просим не ездить в Россию. Те, кто уже поехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно», - сказала она.

Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с РФ

Финляндия 28 ноября на две недели закрыла последний контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, тем самым полностью перекрыв сухопутную границу с Россией. Открытым остался только пункт пропуска на железной дороге для грузового сообщения «Вайниккала».

Финские власти пошли на этот шаг в условиях резкого наплыва в страну нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки через границу с Россией. В организации этого миграционного кризиса Хельсинки подозревает Москву. Решение о закрытии всей восточной границы было принято для «защиты национальной безопасности Финляндии от гибридной операции России», заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

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