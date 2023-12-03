ЦАХАЛ обнаружил более 800 входов в туннели ХАМАС 3.12.2023, 18:17

С начала войны израильские военные разрушил 500 из них.

С начала наземных операций в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила более 800 входов в сеть туннелей боевиков ХАМАС, и разрушила 500 из них.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, входы в туннели были уничтожены различными методами, в том числе с помощью взрывчатки и блоков.

Также сообщается, что было разрушено много километров самих тоннелей.

Входы в тоннели были расположены в гражданских районах. многие из них — вблизи или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и детские площадки.

В некоторых шахтах солдаты Армии обороны Израиля обнаружили большое количество оружия, что является еще одним доказательством того, что ХАМАС намеренно использует гражданское население и инфраструктуру в качестве прикрытия для своей террористической деятельности в Газе, подчеркивается в сообщении.

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