закрыть
3 декабря 2023, воскресенье, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли объяснение, почему люди видят призраков

  • 3.12.2023, 20:09
Ученые нашли объяснение, почему люди видят призраков

Все дело в особенности работы мозга.

Клинический психолог и профессор Университета Южного Иллинойса (США) Стивен Хапп объяснил, что по одной из версий, люди могут видеть призраков из-за склонности человеческого мозга находить закономерности, в особенности человеческие фигуры и лица в плохо освещенных помещениях или неразборчивых фотографиях. Об этом он сообщил новостному порталу Live Science.

«Это парейдолия. Отличный пример явления, когда кто-то видит лица или животных в облаках, а другой — когда случайные формы и тени в темном доме выглядят как привидения», — объяснил специалист.

Так, почти все случаи, когда люди видят привидения, связаны с препятствиями для выработки точных суждений – плохое освещение, эмоциональное возбуждение, непонимание того, как работают записывающие устройства, а также прежние убеждения и личностные черты. Все это может стать причиной, по которой люди видят призраков.

Он также отметил, что вера в паранормальное также приносит утешение, заставляя людей думать, что умершие близкие рядом и заботятся о них.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип