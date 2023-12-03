Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи от партнеров 3.12.2023, 22:29

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Владимир Зеленский

Неизменный приоритет — ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты военной поддержки от партнеров на следующей неделе. Об этом он сказал во время видеообращения в воскресенье, 3 декабря.

По его словам, неизменным приоритетом остается усиление украинской ПВО.

Также Украина увеличит возможности своего оборонно-промышленного комплекса на следующей неделе, заявил президент.

Он также отреагировал на российский обстрел Херсона, в результате которого погибли два человека, еще семеро получили ранения. По словам президента, за сутки российские оккупанты более 20 раз обстреляли Херсонскую область.

1 декабря Нидерланды передали Силам обороны Украины три модульных полевых госпиталя Role 2 и шесть автомобилей медицинской эвакуации.

2 декабря Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Он включает снаряды, грузовики, винтовки и прочее.

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