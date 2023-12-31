Новогоднее обращение Путина стало самым коротким за четыре года 3 31.12.2023, 18:29

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Прямого упоминания войны в нем не было.

На Дальнем Востоке показали новогоднее обращение главы Кремля Владимира Путина. Оно не содержало прямых упоминаний войны в Украине и длилось всего 3 минуты 45 секунд, пишет The Moscow Times.

Для сравнения, прошлогоднее обращение заняло примерно 9 минут, а в 2020–2021 годах хронометраж составил около 7 минут. В этот раз Путин предпочел выступить на традиционном фоне — у стен Кремля, а не в окружении людей в военной форме, как в год вторжения России в Украину.

Центральной темой обращения стало единство. «Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и в праздники, проявляя самые главные черты народа России — солидарность, милосердие, стойкость», — сказал Путин.

Также Путин обратился к военнослужащим, назвав их «героями», которые чувствуют «поддержку всего народа», и заявил, что Россия никогда не отступит, потому что нет силы, которая может ее разобщить. При этом глава Кремля ни разу не произнес словосочетание «специальная военная операция», который используют власти России для обозначения вторжения в Украину.

Также в обращении нет слова «война». Вместо этого Путин заявил, что жителей страны объединяет «судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия»; а украинский фронт замаскировал фразой «передний край борьбы за правду и справедливость». Не говорил глава Кремля и об обстреле Белгорода 30 декабря, унесшем жизни 24 человек.

Оценивая уходящий год, Путин не упомянул о каких-либо проблемах. Напротив, по его мнению, россияне «многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, свободу и безопасность», а также традиционные ценности. Он призвал граждан «поддержать друг друга словом и делом» в новом году.

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