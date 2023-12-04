NYT: Армия Израиля готовит мощную операцию в секторе Газа 4.12.2023, 12:48

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Уже в ближайшие недели.

Следующий этап войны между Израилем и боевиками ХАМАСа не будет носить бессрочный характер. В ближайшие недели израильская армия собирается провести «высокоинтенсивную» операцию в секторе Газа, после чего интенсивность боевых действий, вероятно, снизится.

Об этом в беседе с NYT рассказал высокопоставленный чиновник Израиля, пообщавшийся с журналистами на условиях анонимности. «Армия Израиля в ближайшие недели проведет высокоинтенсивную операцию, а затем, скорее всего, перейдет в режим низкой интенсивности», - сообщил собеседник.

Это заявление чиновника прозвучало после того, как накануне глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант сообщил о возобновлении в полную силу военной операции ЦАХАЛа против ХАМАСа в палестинском анклаве. По словам министра, израильские военные «продолжают с того места, на котором остановились».

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