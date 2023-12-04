В Украине создают «длинные Нептуны»: что о них известно 2 4.12.2023, 14:22

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Речь идет о ракете нового образца.

В Украине работают над секретным проектом - созданием ракет нового образца, так называемых «длинных Нептунов». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

- В настоящее время ведется работа по созданию так называемого длинного «Нептуна». Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса «Нептун». Также ведется активная работа вместе с министерством стратегических отраслей промышленности по укреплению системы ПВО, - рассказал генерал.

Вместе с тем он отказался раскрывать детали новой разработки.

«Пока об этом мы не можем говорить подробно, скажу лишь, что продолжается работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов «Бук» и С-300», - добавил Гаврилюк.

Что известно о «длинных Нептунах»

Cкорее всего речь идет об адаптации ракеты Р-360 комплекса «Нептун» для уничтожения наземных целей. По данным издания, вероятная дальность такой ракеты может достигать 400 км (против 300 км в противокорабельной версии) и боевая часть - 350 кг (против 150 кг). Хотя не исключено, что это не окончательная ТТХ модифицированной ракеты.

В частности, по информации издания, в конце августа сообщалось, что таких ракет произведено всего несколько десятков.

«О новом варианте «Нептуна» также ранее сообщалось, что ракета использует систему самонаведения с тепловизионным изображением для поиска и захвата цели на основе предварительного загруженного изображения, и что, конечно, ракета использует ту же пусковую, что и для противокорабельной версии», - говорится в статье.

Предполагается, что именно работы над «Нептуном» являются одним из пунктов из перечня ракетное вооружение и боеприпасы, на которые Украина в следующем году должна потратить 175 млрд грн.

Отметим, что на счету ракет «Нептун» уничтожение российского крейсера «Москва» 13 апреля 2022 года. «Москва» была уничтожена двумя ракетами, запущенными из берегового ракетного комплекса "Нептун", разработанного предприятиями ДК «Укроборонпром» (Украина).

Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

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