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Конор Макгрегор оценил свои шансы на выборах президента Ирландии

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  • 4.12.2023, 19:56
  • 1,072
Конор Макгрегор оценил свои шансы на выборах президента Ирландии
Конор Макгрегор

Бывший чемпион UFC заявил, что при нем власть принадлежала бы всему народу.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил в соцсети X, что был бы более привлекательным кандидатом на выборах президента, чем нынешние политики.

Макгрегор в последние недели неоднократно высказывался на тему политики, в том числе в связи с нападением на детей возле школы в Дублине, из-за чего полиция заподозрила его в разжигании межнациональной розни. Боец ММА и раньше заявлял о возможности пойти на выборы, отмечает Mirror.

«Потенциальная конкуренция, если я буду баллотироваться. Джерри (Адамс), 78 лет. Берти (Ахерн), 75. Энда (Кенни), 74 года. Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии. Вне зависимости от того, что чувствуют люди вне этих партий. Эти партии руководят собой, а не людьми. Или я, 35-летний. Молодой, активный, страстный, свежее лицо в игре. Я слушаю. Я поддерживаю. Я адаптируюсь», — написал Макгрегор.

Он отметил, что в случае его избрания у власти был бы не он, а весь народ Ирландии.

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