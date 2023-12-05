В Сети завирусилось видео, как футболисты не забили гол и упали в сугроб 5.12.2023, 23:40

Более миллиона просмотров.

В Суперлиге Румынии клуб «Университатя» победил «Оцелул» со счетом — 3:1, а игроки рассмешили болельщиков своим поведением.

Футболисты Александру Крецу и Александру Митрице стали авторами забавного эпизода, который на данный момент, в разных соцсетях уже просмотрели более миллиона раз.

Добавим, что футболист «Университатя» Александру Митрице был активным на поле на протяжении всей игры, он забил три гола.

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