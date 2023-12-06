К польской границе внезапно подошла большая группа мигрантов со стороны Беларуси 3 6.12.2023, 11:19

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Ситуация вновь обостряется?

На границе Беларуси и стран Евросоюза по-прежнему фиксируется небольшое количество попыток нарушений. Однако ситуация остается напряженной.

Пограничная охрана Польши сообщила лишь о 16 попытках мигрантов перейти границу во вторник, 5 декабря. При этом пятеро иностранцев отказались от своих намерений при виде польского патруля. Вместе с тем на участке заставы в Дубичах-Церкевных была замечена группа из 60 человек с проводником. Мигранты шли вдоль забора, пытаясь найти место, где можно было бы пересечь границу.

В Литве вчера не было зарегистрировано попыток нарушения границы, а в Латвии таких инцидентов было всего четыре.

W dn.05.12 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾16 cudzoziemców,w tym 5os. na widok służb🇵🇱zawróciła na🇧🇾#PSGDubiczeCerkiewne grupa prawie 60 cudzoziemców prowadzona przez przewodnika,przemieszczała się wzdłuż bariery szukając miejsca do nielegalnego przedostania się do🇵🇱 pic.twitter.com/Dn5jmVRGw3 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 6, 2023

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