Нас ждет новая неизвестная эпидемия из Китая: она уже добралась до России 8 6.12.2023, 15:34

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В день в КНР госпитализируют около 7 тысяч человек.

В Китае зафиксировали вспышку микоплазменной инфекции. По словам местных СМИ, в день с болезнью госпитализируют около 7 тысяч человек, а инфекция может распространиться по всему миру так же, как COVID-19. В России уже встречались единичные случаи этой болезни, пишет «Маланка».

Эта болезнь — атипичная пневмония. Названия у нее пока что нет. The Telegraph со ссылкой на сервис ProMed (отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру) писала о том, что очаги заболевания находятся на севере Китая, причем болеют даже дети (от первой вспышки пострадали только они, потом и взрослые).

Когда в 2019 году сервис ProMed фиксировал сильную активность инфекций, это оказался SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. После этого действительно началась мировая эпидемия.

Сейчас Всемирная организация здравоохранения просит у Китая дополнительную информацию о неизвестной пневмонии.

«Еще слишком рано прогнозировать, может ли это быть еще одной пандемией, но, как однажды сказал мудрый вирусолог, «часы пандемии тикают, мы просто не знаем, который час»», – сказал автор ProMED Дэн Сильвер.

Профессор института генетики Калифорнийского университета Франсуа Баллу пояснил, что заболевание могло появиться из-за различных респираторных патогенов. Например, ОРВИ, грипп или бактерия Mycoplasma pneumoniae, которая приводит к воспалению дыхательных путей и пневмонии. Или же это новая мутация старой инфекции.

Что касается России, то там есть отдельные случаи заболевания этим вирусом. Более тяжелых форм, как сообщает Роспотребнадзор, нет. Все групповые случаи заболевания «активно расследуются» и «диагностируются в лабораториях».

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