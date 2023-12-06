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Time назвал неожиданного человека года

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  • 6.12.2023, 18:07
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Time назвал неожиданного человека года

Приз выиграла певица.

Журнал Time выбрал человека 2023 года, и им стала представительница поп-культуры — 33-летняя певица Тейлор Свифт, которая начала свою творческую карьеру в 17 лет.

«Достижения Тейлор Свифт как художника — в культурном, критическом и коммерческом планах настолько многочисленны, что пересказывать их, кажется, неуместно. Как поп-звезда, она уже находится в компании рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной, как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джонни Митчел. Как бизнес-леди, она построила империю, стоимостью, по некоторым оценкам, более 1 миллиарда долларов. И как знаменитость, которая, как женщина, внимательно изучает все, от того, с кем она встречается, до того, что она носит, она уже давно пользуется постоянным вниманием и знает, как им пользоваться», — говорится в статье, которая объясняет, почему журнал выбрал именно Тейлор Свифт человеком года.

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