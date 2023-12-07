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Илья Кива ликвидирован: сенсационные подробности смерти предателя Украины

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  • 7.12.2023, 8:28
  • 8,116
Илья Кива ликвидирован: сенсационные подробности смерти предателя Украины

Меры предосторожности изменнику не помогли.

Смерть бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы подтвердили источники OBOZ.UA. По их информации, спецоперацию по ликвидации предателя организовала Служба безопасности Украины.

Об этом 6 декабря сообщили собеседники издания на условиях анонимности. Преступник был ликвидирован из стрелкового оружия.

О смерти бывшего украинского политика, который перешел на сторону России, первыми заявили российские СМИ. Вечером в среду, 6 декабря, они написали, что Кива найден мертвым в Подмосковье. Труп якобы обнаружили в коттеджном поселке под Одинцово.

Российские так называемые правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства. Об этом отчиталось Главное следственное управление СК России по Московской области. Заявляется, что в Киву стрелял неизвестный. «Потерпевший» скончался на месте инцидента.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона «Єдині новини» подтвердил, что Кива мертв.

«Да, можем подтвердить, что Кива – «все». Такая судьба постигнет и других предателей Украины, а также приспешников путинского режима», – заявил сотрудник ГУР.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал на своем канале в Telegram: «Мощный Николай сегодня».

В России несколько часов спустя показали видео с места, где якобы нашли тело предателя. Следователь что-то искал в снегу металлодетектором.

СМИ страны-агрессора пишут, что убийство якобы произошло в лесу возле отеля Velich Country Club в Московской области.

Именно там Кива чаще всего снимал свои пропагандистские видео – чтобы не светить локацию, где он находится. Меры предосторожности предателю не помогли. Источники российских пропагандистов считают, что за Кивой могли давно вести слежку.

Кива родился в Полтаве 2 июня 1977 года. Он был депутатом Верховной Рады IX созыва. По данным СМИ, покинул территорию Украины 30 января 2022-го. Выехал сначала в Испанию, а оттуда – в российскую столицу Москву.

После начала полномасштабного вторжения пророссийский политик открыто стал на сторону Кремля, заявив, что «украинскому народу нужно освобождение». Принимал участие в эфирах роспропаганды, транслировал российские нарративы и даже обращался к диктатору Владимиру Путину с просьбой ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

Решением 335 парламентариев он был лишен мандата нардепа. Также имя предателя внесли в санкционный список СНБО.

В 2023 году Лычаковский районный суд города Львова признал Илью Киву виновным в публичных призывах к свержению конституционного строя и захвату государственной власти, государственной измене, в использовании символики коммунистического тоталитарного режима и в публичных призывах к агрессивной войне.

Пособника РФ заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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