Илья Кива ликвидирован: сенсационные подробности смерти предателя Украины 1 7.12.2023, 8:28

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Меры предосторожности изменнику не помогли.

Смерть бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы подтвердили источники OBOZ.UA. По их информации, спецоперацию по ликвидации предателя организовала Служба безопасности Украины.

Об этом 6 декабря сообщили собеседники издания на условиях анонимности. Преступник был ликвидирован из стрелкового оружия.

О смерти бывшего украинского политика, который перешел на сторону России, первыми заявили российские СМИ. Вечером в среду, 6 декабря, они написали, что Кива найден мертвым в Подмосковье. Труп якобы обнаружили в коттеджном поселке под Одинцово.

Российские так называемые правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства. Об этом отчиталось Главное следственное управление СК России по Московской области. Заявляется, что в Киву стрелял неизвестный. «Потерпевший» скончался на месте инцидента.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона «Єдині новини» подтвердил, что Кива мертв.

«Да, можем подтвердить, что Кива – «все». Такая судьба постигнет и других предателей Украины, а также приспешников путинского режима», – заявил сотрудник ГУР.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал на своем канале в Telegram: «Мощный Николай сегодня».

В России несколько часов спустя показали видео с места, где якобы нашли тело предателя. Следователь что-то искал в снегу металлодетектором.

СМИ страны-агрессора пишут, что убийство якобы произошло в лесу возле отеля Velich Country Club в Московской области.

Именно там Кива чаще всего снимал свои пропагандистские видео – чтобы не светить локацию, где он находится. Меры предосторожности предателю не помогли. Источники российских пропагандистов считают, что за Кивой могли давно вести слежку.

Кива родился в Полтаве 2 июня 1977 года. Он был депутатом Верховной Рады IX созыва. По данным СМИ, покинул территорию Украины 30 января 2022-го. Выехал сначала в Испанию, а оттуда – в российскую столицу Москву.

После начала полномасштабного вторжения пророссийский политик открыто стал на сторону Кремля, заявив, что «украинскому народу нужно освобождение». Принимал участие в эфирах роспропаганды, транслировал российские нарративы и даже обращался к диктатору Владимиру Путину с просьбой ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

Решением 335 парламентариев он был лишен мандата нардепа. Также имя предателя внесли в санкционный список СНБО.

В 2023 году Лычаковский районный суд города Львова признал Илью Киву виновным в публичных призывах к свержению конституционного строя и захвату государственной власти, государственной измене, в использовании символики коммунистического тоталитарного режима и в публичных призывах к агрессивной войне.

Пособника РФ заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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