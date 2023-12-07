В Бурятии самолет Ту-204 загорелся сразу после взлета

В Бурятии самолет Ту-204 загорелся сразу после взлета1
- 7.12.2023, 9:05
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Борт должен был лететь в Китай.
В столице российской Бурятии Улан-Удэ во время полета вспыхнул грузовой самолет Ту-204. Он должен был лететь в Китай.
Борт принадлежит авиакомпании «Аэростар». По сообщению российских СМИ, после ЧП он благополучно приземлился.
Первым делом в бурятских пабликах появились видео пылающего в небе самолета. Очевидцы утверждали, что сперва они услышали «хлопок», а после увидели пламя, которое, предположительно, охватило двигатель самолета.
РосСМИ подтвердили, что грузовой Ту-204 «Аэростара» должен был выполнить рейс из Улан-Удэ в китайский город Чжанчжоу. Однако через несколько минут после взлета у него загорелся левый двигатель.
«Пилоты доложили в аэропорт, после чего произвели сброс топлива и начали посадку. Все службы аэропорта были приведены в готовность», – пишут росСМИ.
Они утверждают, что в итоге самолет в 08:30 по местному времени благополучно приземлился аэропорту «Байкал».
Пассажиры, которые должны были вылетать из аэропорта, сообщили, что аварийный рейс на взлетной полосе встречали пожарная и скорая. Позже в сети показали видео желтого самолета, отмечая, что это и есть горевший Ту-204.
«Все хорошо. Пилоты сошли на землю. Пострадавших нет», – заверили российские СМИ.