В Бурятии самолет Ту-204 загорелся сразу после взлета 1 7.12.2023, 9:05

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Борт должен был лететь в Китай.

В столице российской Бурятии Улан-Удэ во время полета вспыхнул грузовой самолет Ту-204. Он должен был лететь в Китай.

Борт принадлежит авиакомпании «Аэростар». По сообщению российских СМИ, после ЧП он благополучно приземлился.

Первым делом в бурятских пабликах появились видео пылающего в небе самолета. Очевидцы утверждали, что сперва они услышали «хлопок», а после увидели пламя, которое, предположительно, охватило двигатель самолета.

РосСМИ подтвердили, что грузовой Ту-204 «Аэростара» должен был выполнить рейс из Улан-Удэ в китайский город Чжанчжоу. Однако через несколько минут после взлета у него загорелся левый двигатель.

«Пилоты доложили в аэропорт, после чего произвели сброс топлива и начали посадку. Все службы аэропорта были приведены в готовность», – пишут росСМИ.

Они утверждают, что в итоге самолет в 08:30 по местному времени благополучно приземлился аэропорту «Байкал».

Пассажиры, которые должны были вылетать из аэропорта, сообщили, что аварийный рейс на взлетной полосе встречали пожарная и скорая. Позже в сети показали видео желтого самолета, отмечая, что это и есть горевший Ту-204.

«Все хорошо. Пилоты сошли на землю. Пострадавших нет», – заверили российские СМИ.

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