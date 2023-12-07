Внезапно умер принц Лихтенштейна 3 7.12.2023, 14:35

5,252

Константин Лихтенштейнский

Ему было 52 года.

5 декабря неожиданно скончался принц Константин Лихтенштейнский.

Он был сыном правящего князя Лихтенштейна Ганса-Адама II и его покойной супруги принцессы Марии. Принц Константин родился в 1972 году в Санкт-Галлене. Он был одним из четырех детей монарха и седьмым в очереди на престол.

В 2012 году принц Константин возглавил семейный Фонд принца Лихтенштейна в качестве генерального директора. С 2020 по 2023 год возглавлял Liechtenstein Group.

С 1999 по 2023 год он был женат на графине Марии Габриэлле Франтишке Келноки де Кореспатак, из королевского дома Венгрии и Трансильвании. У пары трое детей.

Княжеский дом опубликовал обращение, связанное со смертью наследника.

«Княжеский Дом с сожалением сообщает, что Принц Константин Лихтенштейнский неожиданно скончался 5 декабря 2023 года. Принц Константин был младшим сыном принца Ганса-Адама II, у него остались жена, принцесса Мария Лихтенштейнская, урожденная графиня Калноки фон Корёспатак, и дети принц Мориц, принцесса Георгина и принц Бенедикт. Князь Константин был председателем наблюдательного совета Liechtenstein Group AG и членом совета директоров Liechtenstein Group Holding AG», - сообщили из королевского двора.

О причинах смерти принца пока ничего не известно. Ранее лишь была информация о том, что у принца были проблемы со здоровьем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».