США и Франция поставили ультиматум «Хезболле» 7.12.2023, 20:05

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Соблюдение резолюции СБ ООН 1701 или война.

Ливанские СМИ сообщают утром 7 декабря, что США, Франция, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия оказывают мощное давление на Бейрут, чтобы «Хезболла» выполняла резолюцию 1701, принятую Советом Безопасности ООН летом 2006 года. По ее условиям, боевикам «Хезболлы» запрещено размещать свои силы южнее реки Литани, передают «Детали».

Однако практически сразу шиитская группировка стала ее нарушать, а находящиеся на юге Ливана миротворцы ООН (UNIFIL) не препятствовали этому. В итоге, «Хезболла» прочно обосновалась на границе, и с 8 октября каждый день устраивает провокации и обстрелы израильской территории.

Как сообщают ливанские СМИ, Франция готовится к визиту спецпосланника США на Ближнем Востоке Амоса Хохштейна, который будет участвовать в переговорах. Предполагается, что их итогом станет уход «Хезболлы» из южного Ливана в обмен на вывод сил ЦАХАЛа с оспариваемых Ливаном территорий — фермы Шебаа (гора Дов), деревень Кафр-Шуба и Раджар.

В случае отказа США и Франция объявили о готовности начать войну против Ливана, отмечается в публикациях.

Согласно публикации в издании «Аль-Ахбар», которое связано с «Хезболлой», отмечается, что США и Франция также требуют продлить срок каденции командующего ливанской армией Джозефа Ауна (он занимает эту должность в 2017 года). Отмечается, что только ему из всей армейской верхушки доверяют западные страны. В том случае, если этого не произойдет, это приведет к прекращению финансовой помощи ливанской армии.

Ранее утром 7 декабря территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из Ливана. ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем.

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