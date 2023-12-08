Ученые: В Млечном Пути обнаружены всего два спутника экзопланет 8.12.2023, 11:02

Новое исследование показывает, что найденные спутники в нашей галактике не те, чем кажутся.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, считают, что 2 единственных обнаруженных экзоспутника, вращающихся вокруг далеких экзопланет, имеют совсем другое объяснение. Учитывая тот факт, что они имели только статус кандидатов в экзоспутники, поиск таких объектов продолжится, ведь не ясно существуют ли они в нашей галактике вообще или нет, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

В нашей галактике должны существовать спутники у планет за пределами Солнечной системы. Только в ней ученые обнаружили уже примерно 300 спутников и это при том, что в нашей звездной системе существует всего 8 планет и несколько карликовых планет.

Астрономы на сегодняшний день подтвердили факт существования в Млечном Пути более 5550 экзопланет, то есть тех, которые находятся в других звездных системах. Это значит, что количество спутников у других планет должно быть в десятки, а может быть и в сотни раз больше. Но пока что таких спутников в нашей галактике обнаружено всего два и то они являются кандидатами на это звание. Но авторы нового исследования считают, что эти объекты не те, чем кажутся.

Обнаружить экзопланеты – это сложная задача, а найти их спутники еще труднее, ведь они могут находиться очень близко к своим родным мирам. Обычно планеты находят с помощью транзитного метода. То есть, когда другой мир проходит между Землей и своей родной звездой, то свет последней становится более тусклым. Если такие уменьшения количества света имеют стабильную периодичность, то астрономы считают, что обнаружили кандидата на звание экзопланеты.

5 лет назад ученые обнаружили впервые с помощью транзитного метода признак существования спутника у планеты Kepler-1625b. В прошлом году был обнаружен второй кандидат на звание экзоспутника, вращающийся вокруг планеты Kepler-1708b. Но данные являются противоречивыми и до сих пор в научном сообществе не пришли к однозначному мнению относительно того, являются ли эти объекты спутниками или нет.

Авторы нового исследования решили снова проверить это, для чего был разработан специальный алгоритм для обнаружения и характеристики экзопланет с экзоспутниками. С помощью этого алгоритма ученые выяснили, что вокруг Kepler-1708b скорее всего, вращается не спутник, а другая экзопалнета. Что касается Kepler-1625b, то вокруг нее вообще не вращается ни один спутник.

Таким образом в нашей галактике все еще предстоит обнаружить экзоспутники, если они вообще существуют. Но авторы исследования считают, что надежда обнаружить эти объекты есть, потому как они не просто существуют, а их очень много. Просто мы их еще не нашли.

С помощью разработанного алгоритма, ученые смогли предсказать какие спутники можно найти в нашей галактике. Они должны быть не меньше Земли по размерам и находиться относительно далеко от своего родного мира. Только в этом случае есть шанс найти спутники планет вне Солнечной системы. Но маленькие спутники также будут найдены в будущем, когда наши технологии улучшаться, считают авторы исследования.

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