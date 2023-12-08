ВСУ уничтожили три роты российских морпехов под Крынками 8.12.2023, 14:37

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Элитные подразделения оккупантов «разбились» об украинский плацдарм.

Российская армия несет тяжелейшие потери под Крынками, пытаясь выбить ВСУ с плацдарма на левобережье Днепра. Из-за тактики «мясных штурмов» подразделения ВС РФ несут тяжелейшие потери под Крынками, что на левобережной части Херсонской области.

Об этом сообщил российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», связанный с офицерами группировки «Днепр» ВС РФ, передает dialog.ua.

Несмотря на огромные потери, никаких успехов у россиян на этом участке нет: ВСУ расширяют и плацдарм, и зону контроля в левобережной части Херсонщины.

«В этих бессмысленных штурмах активно «стачиваются» наши боевые подразделения… Только в одну 61-ю бригаду морской пехоты, подразделения которой воюют в районе Крынок, на днях для восполнения потерь пришло пополнение в размере 3 рот. Похожая ситуация и в других подразделениях. Все это горькие плоды тактики лобовых штурмов», - пишет российский Z-канал.

Он отметил, что сейчас командование перебрасывает на Херсонское направление подразделения 104-й десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

Ее бросят на украинский плацдарм в попытке отбросить ВСУ на правый берег Днепра. Каких-то предпосылок того, что операция будет успешной, нет. Можно с уверенностью сказать лишь то, что потери там россиян увеличатся.

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