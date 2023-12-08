Оккупанты готовятся к бегству на левом берегу Днепра: объявлена эвакуация Олешек и Новой Каховки
- 8.12.2023, 15:50
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Стали известны даты и масштаб «жеста доброй воли».
Есть признаки подготовки оккупантов к «жесту доброй воли» на левобережной части Херсонской области.
Россияне объявили эвакуацию из Новой Каховки, Олешек и других близлежащих населенных пунктов.
Сообщение о «добровольной эвакуации» россияне распространяют среди мирных жителей, передает dialog.ua.
Жителям Новокаховского района предложено собраться утром в среду, 13 декабря, для «добровольной эвакуации».
«Эвакуация проводится в связи с тем, что все населенные пункты (...) округа находятся в 15-километровой зоне боевого соприкосновения для желающих добровольно выехать на безопасную территорию», - говорится в сообщении российских оккупантов.
Ранее в Сети появились сведения о том, что из Новой Каховки начали экстренно выезжать представители оккупационных «властей» и местные предатели.
Такая активность, вероятно, связана с быстрым расширением плацдарма Сил обороны Украины на левобережной части Херсонщины.
ВСУ смогли освободить поселок Крынки и продвинуться на этом участке вперед, взяв под огневой контроль участок важной трассы.
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