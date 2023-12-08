Лукашисты задержали организаторов сервиса «Письмо.бел» 8.12.2023, 18:46

1,548

На них заведено уголовное дело.

Силовики задержали двух мужчин, которых называют «организаторами сервиса по анонимным письмам» для политзаключенных. Видео с ними появилось в телеграм-канале ГУБОПиК.

По информации правозащитников, задержанные — Игорь Углик и Александр Лыкшин. Углик, как отметили в «Вясне», имеет инвалидность.

«Их задержали примерно 29 ноября, теперь они находятся на Володарке в рамках уголовного дела», — сообщили правозащитники.

Лыкшин сказал, что является учредителем ООО «РегионыБай Групп», которая занимается отправкой писем заключенным. Реквизиты этой компании размещены и на сайте «Письмо.бел».

На «покаянных» видео мужчин заставили сказать, что они участвовали в протестах 2020 года.

«Отметим, что, по имеющейся информации, силовики не смогли получить доступ к сервису, хотя в своем видео они утверждают обратное. А все личные данные тех, кто присылает письма, хранятся на почте», — сообщил правозащитный центр «Вясна».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».