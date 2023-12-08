Интерес к русскому языку упал во всем мире 2 8.12.2023, 19:12

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Сейчас больше людей изучают украинский.

В 2023 году из-за войны в Украине снизился интерес к русскому языку во всем мире. Сейчас больше людей изучают украинский. DW знакомит с тенденциями в изучении иностранных языков.

Duolingo — самое популярное в мире бесплатное мобильное приложение, специализирующееся на образовательных курсах, включая изучение иностранных языков. Ежегодный отчет Duolingo основывается на данных миллионов пользователей этим приложением по всему миру и дает уникальную информацию о том, какие языки наиболее популярны и как меняется интерес к ним во всем мире.

Отчет Duolingo Language Report 2023 основан на данных пользователей, изучавших языки по приложению Duolingo с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года. В него не вошли данные об учащихся в возрасте до 13 лет.

Английский язык лидирует в рейтинге

Неудивительно, что английский остается самым популярным иностранным языком в мире. И в этом году он занял первое место в 122 странах мира. Рейтинг самых изученных языков в мире выглядит так: за лидером рейтинга — английским — следуют испанский, французский, немецкий, японский, корейский, итальянский, хинди, китайский и португальский языки.

В этом году в него впервые вошли Афганистан, Мальдивы и Мальта. Во многих частях мира английский язык имеет важное значение для экономического и академического обмена информацией. Особенно большой интерес к английскому среди учащихся в Азии.

Португальский вытеснил русский язык из лидеров

С момента запуска первого курса русского языка на Duolingo в 2015 году, русский язык регулярно входил в топ-10. Однако в этом году его вытеснил на 11 место португальский язык.

Этот факт, по мнению экспертов, отражает два важных культурных изменения: снижение интереса к русскому языку из-за войны в Украине и возросший интерес к Бразилии и Португалии, особенно среди туристов.

Португальский язык также популярен среди соседей Бразилии: он занимает второе место среди иностранных языков в Боливии, Парагвае, Уругвае и Венесуэле. В Парагвае и Уругвае интерес к изучению португальского языка самый большой в мире: там этот язык изучает примерно каждый пятый человек.

Интерес к изучению украинского языка

Война в Украине влияет на рост интереса к украинскому языку. 37 процентов людей во всем мире видят в изучении украинского возможность проявить солидарность с украинцами и наладить общение с ними (по информации в блоге Duolingo).

В 2023 году странами, в которых больше всего изучают украинский язык, были США, Великобритания, Польша, Россия и сама Украина. Австралийцы изучают украинский язык наиболее последовательно, за ними идут Канада и Финляндия.

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