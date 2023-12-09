Российский суд вынес решение по белорусу, которого обвиняют в подрыве БАМа
- 9.12.2023, 10:54
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Стала известна его фамилия.
Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января 2024 года гражданина Беларуси Сергея Еремеева, который обвиняется в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Избрать Еремееву Сергею Викторовичу <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, то есть до 30 января 2024 года <…>. Содержать Еремеева в СИЗО города Омска», – сказал судья Алексей Полищук.
Напомним, 29 ноября в Северомуйском тоннеле загорелся вагон в составе грузового поезда, перевозившего топливо и цветные металлы. На следующий день в тоннеле на обходном пути загорелся еще один поезд. В России назвали прозошедшее терактом. 7 декабря ФСБ сообщила о задержании подозреваемого.