Российский суд вынес решение по белорусу, которого обвиняют в подрыве БАМа 9.12.2023, 10:54

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Стала известна его фамилия.

Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января 2024 года гражданина Беларуси Сергея Еремеева, который обвиняется в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Избрать Еремееву Сергею Викторовичу <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, то есть до 30 января 2024 года <…>. Содержать Еремеева в СИЗО города Омска», – сказал судья Алексей Полищук.

Напомним, 29 ноября в Северомуйском тоннеле загорелся вагон в составе грузового поезда, перевозившего топливо и цветные металлы. На следующий день в тоннеле на обходном пути загорелся еще один поезд. В России назвали прозошедшее терактом. 7 декабря ФСБ сообщила о задержании подозреваемого.

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