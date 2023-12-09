Белорусский врач объяснил, обязательно ли проходить 10 000 шагов в день 4 9.12.2023, 21:12

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Впервые об этих 10 тысячах медики заговорили после 1964 года.

Заведующий областным кардиологическим центром МОКБ Алексей Деконский рассказал, обязательно ли нужно проходить 10 000 шагов в день.

По словам врача, о количестве 10 000 шагов заговорили после Олимпиады в Токио 1964 года. Тогда один из медиков Японии посчитал среднее количество шагов, которые необходимо проходить человеку, чтобы сжечь калории, накопленные за день. Это оказалось 10 000.

Алексей Деконский отметил, что это количество считается принятым для всех. Но что касается пациентов с ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, артериальной гипертензией, для них количество шагов в день не рассчитывалось.

— К этому количеству нужно идти постепенно, с определенным нарастанием. Можно сначала пройти 3 тысячи шагов, а через неделю увеличить до 5 тысяч. И так постепенно достигать 10 тысяч. Главное, чтобы эта дистанция не приносила дискомфорт человеку, – сказал врач-кардиолог.

Медики отмечают, что ходьба очень полезна. Чем конкретно?

- Она активизирует кровоток;

- обогащает внутренние органы кислородом и питательными веществами;

- помогает снять стресс;

- тренирует сердечно-сосудистую систему;

- укрепляет опорно-двигательный аппарат.

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