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В Тбилиси прошел многотысячный проевропейский марш

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  • 9.12.2023, 21:25
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В Тбилиси прошел многотысячный проевропейский марш
Фото: RFE/RL

К манифестантам присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Десятки тысяч человек, жители грузинской столицы и двенадцати крупнейших городов, приняли участие в проевропейском марше со слоганом «Грузин — значит европеец». Участники прошли по проспекту Руставели — главной улице страны, передает «Радио Свобода».

Демонстрация, инициатором которой выступили прозападные политические партии и неправительственные организации, началась с площади Республики и завершилась на площади Европы. Там демонстранты развернули огромный флаг Европейского союза.

На площади Европы к манифестантам присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

- Мы хотим в Европу, видите, столько людей вышло на улицы, чтобы продемонстрировать Европе наше устремление, — заявила журналистам глава государства. По её словам, Европа — это пространство где человек и его мнение имеет огромное значение.

Фото: InterPressNews

Правящая в стране партия «Грузинская мечта» (ГМ) не приняла участие в демонстрации.

По мнению члена политсовета партии «Лело» Бадри Джапаридзе «именно борьба грузинского народа, вопреки усилиям ГМ», убедила в прошлом году Европейскую комиссию признать Грузию страной обладающей европейской перспективой.

Фото: RFE/RL

Бывший омбудсмен Нино Ломджария назвала главной целью манифестации стремление прозападных сил страны «продемонстрировать Европе, насколько большие ожидания существуют в Грузии от предстоящего в середине декабря заседания Европейского совета».

Фото: InterPressNews

Бывший омбудсмен, считающаяся одним из лидеров проевропейских сил страны призвала ЕС не откладывать вопрос предоставления Грузии статуса кандидата и принять решение уже в декабре.

Посол Грузии в ЕС Павел Херчински в специальном заявлении подтвердил, что вопрос предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС будет одним из вопросов повестки дня предстоящего заседания.

- Но для положительного решения необходимо согласие всех 27 государств, членов ЕС, — предупредил дипломат.

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