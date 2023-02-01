В Украине ликвидировали российского «боевого монаха» Вонифатия

В Украине ликвидировали российского «боевого монаха» Вонифатия9
- 1.02.2023, 11:49
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Оккупант в рясе преставился под Волновахой.
В Украине ликвидировали очередного боевого попа РПЦ - иеромонаха Вонифатия. Свою смерть захватчик в рясе нашел в одном из населенных пунктов под Волновахой.
Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, ликвидацию попа подтверждают его российские источники. Вонифатия «задвохсотили» в поселке Никольское Волновахского района Донецкой области.
Информации о погибшем Вонифатии в сети крайне мало, но помогла поповская дочь - Татьяна Нагорная в девичьи Гордиенко. После анализа аккаунтов женщины удалось установить, что имя попа в миру – Николай Гордиенко. Возраст - 63 года. Проживал в Алтайском крае. Поп любил фотографироваться и публиковать эти фотографии.