В Украине ликвидировали российского «боевого монаха» Вонифатия 9 1.02.2023, 11:49

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Оккупант в рясе преставился под Волновахой.

В Украине ликвидировали очередного боевого попа РПЦ - иеромонаха Вонифатия. Свою смерть захватчик в рясе нашел в одном из населенных пунктов под Волновахой.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, ликвидацию попа подтверждают его российские источники. Вонифатия «задвохсотили» в поселке Никольское Волновахского района Донецкой области.

Информации о погибшем Вонифатии в сети крайне мало, но помогла поповская дочь - Татьяна Нагорная в девичьи Гордиенко. После анализа аккаунтов женщины удалось установить, что имя попа в миру – Николай Гордиенко. Возраст - 63 года. Проживал в Алтайском крае. Поп любил фотографироваться и публиковать эти фотографии.

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