В Херсоне российская ракета прилетела в офис телеканала, прославлявшего РФ 1.02.2023, 13:56

3,372

фото: getty images

Ирония судьбы.

Войска РФ во время очередного обстрела Херсона попали в офис местного телеканала «ВТВ Плюс», который сотрудничал с врагом после оккупации. Когда Силы обороны вытеснили захватчиков из города, вещатель прекратил свое существование.

Фотографии поврежденного здания, где раньше работали коллаборанты, 1 февраля опубликовал в Telegram украинский журналист Константин Рыженко. Он написал, что это была «ирония судьбы».

В старом одноэтажном здании, где располагался офис «ВТВ Плюс», повреждена крыша, часть стен, окна. Очевидно, что внутри тоже есть значительные разрушения.

Рыженко отметил, что указанный телеканал перешел на сторону РФ с самого начала захвата города. Его подключили к российским спутникам, и «журналисты» выпускали пропагандистские сюжеты, призывали украинцев приходить на незаконный референдум и так далее.

«Недавно в офис канала прилетела российская ракета. Прямо в кабинет главного редактора. На фото можно увидеть дырку прямо над окном кабинета самой Татьяны Каменской», – написал Рыженко.

«ВТВ Плюс» существовал с февраля 2006 года и вещал на украинском языке. В мае-2022 он начал продвигать нарративы страны-агрессора, перешел на русский язык, все заставки и программы были изменены или заменены. С августа телеканал транслировался также на оккупированных территориях Запорожской области. В том же месяце его на некоторое время взломали хакеры, запустив в эфир украинский марафон «Єдині новини».

Но сотрудничество с незаконной «администрацией» Херсона пошло руководство вещателя (кто из сотрудников остался работать на пропаганду, неизвестно).

В октябре 2022 года, когда захватчики объявили «эвакуацию», телеканал перестал выходить в эфир. Также были удалены его страницы из социальных сетей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».