Лукашенко к трапу в Зимбабве провожал козел 14 1.02.2023, 19:30

5,612

Он служит в местной армии.

Пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала видео с сегодняшними проводами политика в зимбабвийском аэропорту Виктория-Фолс. Церемония, венчавшая собой визит Лукашенко в африканское государство, проходила под музыку военного оркестра, в рядах которого был замечен нарядный козел с выкрашенными в красный цвет рогами, копытами и хвостом. «Зеркало» разобралось, откуда там взялось это животное.

Лукашенко покинул Зимбабве 1 февраля 2023 года после продолжавшегося несколько дней визита в эту страну. Как заметно на видео, вылетал он не из столичного аэропорта имени Роберта Мугабе в Хараре, а из туристического аэропорта Виктория-Фолс в восточной части страны, построенного в 18 километрах от всемирно известного водопада Виктория.

Козел, участвовавший в прощальной церемонии с политиком, хорошо известен в Зимбабве. Это младший рядовой Хумало — маскот (талисман) зимбабвийской армии. У него есть официальное воинское звание, козел получает жалование и даже имеет право на получение воинских почестей в случае смерти. Выступления с участием младшего рядового Хумало популярны среди зимбабвийцев. Он обучен маршировать под музыку, выполняет элементы строевой подготовки и с гордостью носит военную форму — попону защитного цвета с аббревиатурой ZNA (Zimbabwe National Army — «Национальная армия Зимбабве»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».