Министр обороны Германии: Танки Leopard нужно как можно скорее отправить в Украину 3 1.02.2023, 21:53

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Борис Писториус

Борис Писториус также призвал российского президента прекратить войну немедленно.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил необходимость как можно быстрее отправить в Украину танки Leopard и призвал российского президента прекратить войну немедленно.

Об этом он заявил во время посещения танковой бригады 203 в земле Северный Рейн-Вестфалия, которая должна отдать из своих запасов 14 танков на нужды ВСУ, передает твиттер Минобороны Германии.

Глава Минобороны ФРГ отметил важность быстрой передачи танков Украине и заказа новых танков взамен переданных, ведь политика России требует усиления также и армий Альянса. «Украина нуждается во всей возможной поддержке. И неважно, эти Leopard 2А6 или 2А4, эти танки могут сыграть важную роль в борьбе Украины против агрессора — России», - заявил политик.

Он отметил, что «можно было не передавать танки, но это не альтернатива».

Министр признал, что для получения Бундесвером новых танков нужно время, но подчеркнул, что «это цена, которую мы сейчас платим».

Подготовка украинских солдат будет ускорена, отметил министр, но подчеркнул, что «другого пути нет». Учения начнутся в ближайшее время. Глава Бундесвера также проинформировал, что продолжает переговоры по танкам с союзниками и партнерами.

Писториус также обратился через журналистов к Путину с призывом: «Прекратить войну против Украины и к тому же немедленно».

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