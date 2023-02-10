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В Чечне официально присвоили Кадырову титул «Отца народа»

  • 10.02.2023, 8:46
  • 2,214
В Чечне официально присвоили Кадырову титул «Отца народа»

Кроме того, в Конституцию Чечни внесли важную поправку о территориальной целостности.

Парламент Чечни принял закон, уточняющий должность главы региона на чеченском языке. Теперь Рамзана Кадырова нужно именовать «Мехк-Да» («Отец народа»), пишет ASTRA.

«Цель данного изменения — установить единообразие в употреблении наименования должности Главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в ЧР», — пояснил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

Кроме того, депутаты приняли поправку в Конституцию Чеченской Республики (ЧР), согласно которой глава ЧР обеспечивает ее территориальную целостность.

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