Илон Маск рассказал, когда люди высадятся на Марсе

Илон Маск рассказал, когда люди высадятся на Марсе3
- 10.02.2023, 11:54
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Компания SpaceX уже разрабатывает корабль для полета на эту планету.
Люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет. Таким мнением поделился основатель американской компании SpaceX Илон Маск.
«Стоит признать, что я оптимист», — предупредил Маск в Twitter.
Он предполагает возможную высадку на Марс людей даже через пять лет.
Компания Маска SpaceX разрабатывает корабль многоразового использования Starship. Он создается именно для полетов на Марс. Он может вместить в себя 100 человек.
Прототипы корабля уже совершили тестовые полеты с возвращением на Землю. Все они проходили в пределах земной атмосферы.