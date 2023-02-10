Илон Маск рассказал, когда люди высадятся на Марсе 3 10.02.2023, 11:54

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Компания SpaceX уже разрабатывает корабль для полета на эту планету.

Люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет. Таким мнением поделился основатель американской компании SpaceX Илон Маск.

«Стоит признать, что я оптимист», — предупредил Маск в Twitter.

Он предполагает возможную высадку на Марс людей даже через пять лет.

Компания Маска SpaceX разрабатывает корабль многоразового использования Starship. Он создается именно для полетов на Марс. Он может вместить в себя 100 человек.

Прототипы корабля уже совершили тестовые полеты с возвращением на Землю. Все они проходили в пределах земной атмосферы.

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