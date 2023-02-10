Сергей Дылевский: Польша закрыла для Лукашенко канал обхода санкций 10.02.2023, 16:13

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Сергей Дылевский

Фото: Charter97.org

Действенный шаг от Варшавы.

Польша отреагировала на незаконный приговор Анджею Почобуту закрытием пункта пропуска «Бобровники» на границе с Беларусью. Насколько это действенный шаг? На этот и другие вопросы сайта Charter97.org ответил лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский:

— Это максимально действенный шаг с экономической точки зрения. Перекрывается еще один канал попыток торговли Европы с Беларусью в обход санкций. Как это отразится на простых гражданах, время покажет, но в плане экономического давления на режим — это достаточно действенный шаг.

— Режим говорит, что санкции не работают, но министр экономики Александр Червяков пожаловался, что 25% экономики Беларуси попали под ограничения. Есть ли эффект от санкций?

— Когда лукашисты о чем-то говорят, их слова надо принимать с точностью до наоборот. Поэтому эффект, конечно, есть. Небольшая доля европейского рынка, на который сбывалась белорусская продукция, перекрывала давала огромную прибыль. Это не считая такие глобальные моменты, как экспорт калийных удобрений, азотных кислот и прочего. Поэтому эффект от санкций есть, а то, что лукашисты так часто об этом говорят, повторяя как мантру, что им все равно, это стоит воспринимать совершенно иначе.

— Какой запас прочности у белорусской промышленности, если санкции будут усиливаться, а новых рынков не будет прибавляться?

— Если честно, я не возьму на себя ответственность делать какие-то прогнозы. C моей точки зрения, осталось недолго. Плюс, насколько мы все знаем, Путин продолжает давить на Лукашенко со вступлением в войну. Цены постоянно растут, предприятия постоянно вынуждены поднимать цены на потребительские товары, на пищевую продукцию. Это отражается на простых белорусах. Даже себестоимость выпуска продукции уже перекрывает покупательскую способность простых граждан. Поэтому у предприятий запаса прочности остается ненадолго.

— Вы затронули тему войны в Украине. У вас есть какая-то информация о работе белорусских предприятий на обеспечение нужд российской армии?

— Сейчас, к сожалению, вся эта информация закрыта. Околовоенные цеха, которые были на предприятиях, сейчас работают в режиме строжайшей секретности. Даже операторы каких-то станков, которые на том же Минском тракторном заводе работают в военных цехах, сами не знают, для чего и куда они изготавливают эти детали. Это, скорее всего, говорит о том, что сейчас вся оборонная промышленность Беларуси работает на Россию.

— Недавно появилась информация о массовых увольнениях на «Беларуськалии» и заводе «Атлант». В каких сферах еще идут сокращения?

— Да практически во всех — и в машиностроении, и в продовольственной промышленности, и даже в системе общепита. Потому что, еще раз повторюсь, санкции работают, рынков сбыта становится меньше, следовательно — производство уменьшается. Предприятия вынуждены сокращать людей, а под эти сокращения, как правило, попадают неугодные режиму люди. Те, кто хоть как-то в свое время проявил себя на протестах в 20-м году.

— Какая ситуация на вашем родном Минском тракторном заводе?

— На моем родном МТЗ ситуация обстоит очень печально. Людей продолжают запугивать, идут, опять же, массовые сокращения. Сейчас подходит время продления контрактов. Даже тех, кто как-то еще оставался на плаву из работников белорусских предприятий, сокращают. Опять же, по той простой причине, что нечем платить людям зарплаты. Сейчас профицит рабочей силы на предприятиях, поэтому неугодным режиму не продлевают контракты, люди попадают под сокращение.

— Во что это все может вылиться?

— Исходя из опыта с 20-го по 23-й год, как менялась тенденция настроений на предприятиях, люди пока что боятся, молчат, пытаются не видеть проблему, пока она их самих не коснется. Но в более долгосрочной перспективе это все приведет либо к остановкам предприятий, либо к голодным бунтам. Тут, в принципе, что одно, что другое, оно взаимосвязано.

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