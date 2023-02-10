Белорусских айтишников вызывают на военные сборы 5 10.02.2023, 18:23

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Некоторым повестки приходят прямо на работу.

Военкоматы вновь рассылают повестки на сборы, в том числе айтишникам. Dev.by нашел трех таких «счастливчиков». По их словам, сборы начнутся со следующей недели и продлятся больше месяца.

«Мне 30+ лет. Работаю software developer в компании в Минске. На этой неделе получил смс-сообщение - явиться в военкомат для уточнения данных. Пришел, у меня сразу забрали военный билет и вручили повестку на сборы. Где будут проходить сборы, не уточнили. Знаю только, что продлятся они около 35 суток», — рассказал один.

«За последний год мне пришли 4 повестки из военкомата. Первая была еще в декабре 2021 года. Необходимо было явиться в военкомат для уточнения данных. Последняя повестка пришла совсем недавно. Её принесли прямо в офис компании, где я работаю», — поделился айтишник.

Также с изданием связался 27-летний Java-разработчик из Минска и рассказал о своем недавнем опыте прохождения военных сборов.

По его словам, продлились они 25 дней. За это время он как лейтенант запаса заработал 210 рублей, а на работе ему выплатили компенсацию за 3 месяца.

«В целом сборы прошли быстро, но повторять нет никакого желания».

Ранее сайт Charter97.org писал, что белорусов вызывают в воинские части. Ряд оппозиционных белорусских политиков призывает ЕС открыть гуманитарные коридоры для бегущих от призыва белорусов.

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