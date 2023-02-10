В Беларуси на военные сборы вызывают и тех, кто не служил 2 10.02.2023, 22:58

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Повестки пришли и тем, кто не учились на военных кафедрах.

В Беларуси ежегодно проводят плановые военные сборы. Чаще всего на сборы попадают те, кто отслужил срочную службу или окончил военные кафедры.

Несколько читателей nashaniva.com сообщили, что они недавно получили повестки на военные сборы, хотя никогда не служили в армии, не учились на военных кафедрах и не имеют никаких военных специальностей.

Просто не ходили в армию благодаря отсрочкам.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что на военные сборы вызывают айтишников.

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