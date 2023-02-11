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Клецкий военком: Берем на сборы прежде всего тех, кто никогда не служил

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  • 11.02.2023, 9:07
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Клецкий военком: Берем на сборы прежде всего тех, кто никогда не служил

Чтобы «каждый почувствовал себя солдатом».

Военный комиссар Клецкого района Юрий Пигулевский в комментарии для районной газеты «Да новых перамог» подтвердил, что основная категория военнообязанных, которую сейчас забирают на сборы — те, кто раньше никогда к армии не имел никакого отношения.

«В первую очередь стремимся призывать военнообязанных, состоящих на военном учете, но не проходивших ранее срочную службу в армии. Согласно закону Республики Беларусь «О воинской обязанности и военной службе», есть перечень оснований, дающих право на отсрочку. Например, молодой человек, не имеющий родителей, был зачислен в запас без прохождения срочной военной службы или службы в резерве. Сейчас он подлежит призыву на военные сборы, и это нормальное явление.

Я считаю, что каждый из нас обязан хоть однажды в жизни почувствовать себя солдатом, и уж тем более, если он до 27 лет в силу обстоятельств не служил. Кстати, те, кто не служил раньше, примут военную присягу, что очень ответственно для мужчины, уже как для защитника не только своей семьи, но и отечества».

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в Беларуси на военные сборы вызывают и тех, кто не служил.

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