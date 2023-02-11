Под Москвой нашли огромное тайное захоронение «вагнеровцев» 5 11.02.2023, 14:44

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Наемников свозят туда фурами.

Российская частная военная компания «Вагнер», которая отправила и потеряла на войну против Украины множество своих наемников, начала заниматься «оптовыми» перевозками ликвидированных боевиков. Цинковые гробы грузами по 6 тонн доставляют под Москву, где любопытные местные жители уже нашли тайное захоронение «вагнеровцев».

Об этом свидетельствуют сообщения в российских соцсетях и СМИ. На это обратил внимание украинский блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Примечательно, что на фоне того, как одни россияне доказывают, якобы потери ВС РФ в Украине «незначительны» или их «вообще нет», а основатель «Вагнера» Евгений Пригожин объявляет о завершении вербовки зэков, в росСМИ просачиваются новости о том, как россиян привозят из фронта в черных пакетах или цинковых гробах, а потом тайно хоронят.

Так, в одном соцсообществ пользователь Анна Соколова рассказала, что захоронение 22 погибших на путинской войне наемников «Вагнера» обнаружили жители поселка Фряново (городской округ Щелково Московской области). По их словам, свежие могилы были возле кладбища села Маврино.

«Они были оформлены в одном стиле – с венком-триколором и венком с эмблемой, похожей на «Вагнер», а посредине крест. По словам представителей кладбищенской администрации, здесь упокоились «добровольцы спецоперации». Жители с плачем приносят на них цветы», – говорится в сообщении.

Автор добавила, мол, сочувственные россияне сделали фото кладбища и собрали данные с табличек на могилах о каждом, кто там захоронен. Все они – мужчины разных годов рождения, а даты их смертей варьируются в период с октября 2022-го по январь 2023 года.

Паралельно в росСМИ появилась информация о том, что ЧВК «Вагнера» переправляет трупы наемников, как обычные грузы – через дальнобойщиков. Вероятно, ликвидированных «вагнеровцев» загружают в огромные грузовики и доставляют на территорию РФ, где, по всей видимости, тайно и хоронят на подобных кладбищах.

«Оптовые поставки на Россию фарша компании «Вагнер» от дальнобойщиков. Флешмоб продолжается», – написал украинский блогер Штефан, опубликовав скриншот сообщения.

Согласно нему, на одной из российских бирж грузоперевозок расследователи обнаружили заказ с описанием: «Вес – 6 тонн, объем 82 кубометра. Груз 200». Его нужно было забрать в Ленинском районе Ростовской области РФ (граничит с Украиной) и отвести в подмосковную Балашиху. Тому, кто согласился взяться за такую работу, обещали заплатить 60 тыс. руб. «наличными и без торга». А среди требований указали, что перевозчик должен иметь рефрижератор, добавив, что груз упакован в «цельнометаллическую оболочку».

«Разместила заказ ростовская фирма «Дисавтотранс», вся ее деятельность связана с грузоперевозкой. Но это только посредник: заказы компания получает от третьего лица, а затем размещает на бирже». Там утверждают, что цинковые грузы появляются «почти каждый день, к сожалению». Принимать нужно со склада, разгружать тоже на склад… Груз едет без сопровождения, но на постах проблем быть не должно – дают сопроводительные документы с морга», – пишут росСМИ с отметкой, что заказчиком такой услуги является ЧВК «Вагнер», а желающие выполнить их за деньги находятся достаточно быстро.

Ранее один из боевиков «Вагнера» признался, что, подписывая контракт с ЧВК, наемники перестают «быть людьми» – они отказываются от своего имени, семьи и любых связей с гражданской жизнью, чтобы исполнять преступные приказы командования на войне против Украины или в любых других операциях.

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