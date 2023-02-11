«Эдуард Лобов — настоящий воин света» 6 11.02.2023, 19:38

1,988

Фото: Charter97.org

В Варшаве простились с добровольцем, погибшим за свободу Украины и Беларуси.

В варшавском костеле Святого Александра сегодня состоялась церемония прощания с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым. Здание храма в центре польской столицы не смогло вместить всех желающих проститься с белорусом, погибшим в боях под украинским Угледаром. Многие, несмотря на холодную погоду в Варшаве, стояли на улице.

Литургию в память о белорусском добровольце вел ксендз Вячеслав Борок. Священник выступил с сильной проповедью о важности борьбы за свободу.

«Есть то, что нас объединяет — мы все любим жизнь. Мы все знаем, что жить нужно в правде и справедливости. Мы глубоко убеждены, что наша земная жизнь имеет значения только, если в ней есть свобода и именно для сохранения свободы иногда стоит пожертвовать своей жизнью.

Именно так и сделал Эдуард Лобов в борьбе за свободную Беларусь, за независимую Украину. Он добровольно оказался на линии огня, встал между агрессором и жертвой.

Восемь лет он был на светлой стороне, воином света. Эдуард сражался за белорусских политзаключенных, за свободную Беларусь и Украину», — сказал в своей проповеди ксендз.

После литургии прошла церемония прощания с Эдуардом Лобовым. Ее вела главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Белорусская журналистка кратко пересказала жизненный путь белорусского добровольца:

— Эдуард был настоящим волатом и героем Беларуси. Он посвятил всю свою осознанную жизнь борьбе. Ему было всего 22 года, когда он вышел в 2010-м году на акцию протеста против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси. Был арестован и получил четыре года тюрьмы. После освобождения в 2014-м году он сразу уехал в Украину, потому что понимал, что надо бороться с российской оккупацией, потому что знал, что это же угрожает и Беларуси. Эдуард воевал в Украине восемь лет, имел награды, в том числе — за оборону Киева. Героически погиб в бою под Угледаром.

Кто-то говорит, это не наша война. Нет. Это наша война. Лучшие белорусы, настоящие патриоты едут сегодня воевать в Украину, потому что надеются, что это также поможет освободить нашу Беларусь от диктатуры и оккупации. Знаете, тяжелые времена — всегда испытание для человека. Кто-то будет жаловаться на жизнь и говорить, что невозможно ничего изменить. Такие люди, как Эдуард Лобов, будут бороться, будут действовать, рискуя своей жизнью. И большое счастье, что такие люди есть у Беларуси, потому что это дает надежду нам всем, что нация будет жить, что у нас есть будущее.

Выступает главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина

Затем выступила мать Эдуарда Лобова Марина. Многие присутствующие не могли сдержать слезы во время ее трогательной речи:

— Дорогой мой сынок, тебе выпал короткий жизненный путь. Но твоя мечта стать профессиональным военным сбылась. Ты мечтал защищать семью от врагов. И, к сожалению, погиб с оружием в руках. Мы гордимся тобой, ты герой, вечная тебе слава, сынок. Хочу поблагодарить всех, кто помог нашей семье. Я, к сожалению, не могу перечислить всех вас, ведь это бы заняло много времени. Особенно хочу поблагодарить посла Польши в Беларуси.

Он добился разрешения похоронить нашего сына в Польше, в Варшаве. Я хотела бы чаще бывать у моего сына на могилке. Хочу пожелать Украине быстрее добиться независимости, так как мой сын всегда мечтал видеть Беларусь и Украину независимой. Спи спокойно сынок. Ты навсегда останешься в нашем сердце, в наших мыслях. Спи спокойно.

Выступает мать Эдуарда Лобова Марина

Посол Украины в Польше Валерий Зварич обратился к семье Эдуарда Лобова и поблагодарил за то, что они воспитали сына-героя:

— Это большая потеря не только для вашей семьи, это большая потеря для нашей большой общей семьи украинцев, белорусов, поляков и всей цивилизованной Европы. Ваш сын умер как герой, но герои не умирают. В Украине хорошо знают, что герои не умирают, они вдохновляют нас бороться дальше и побеждать.

Спасибо вам, что воспитали настоящего героя. Он был патриотом Беларуси, настоящим человеком свободы. Он никогда не был рабом. В Украине говорят: «Рабов в рай не пускают». Но Эдуард даже в белорусской тюрьме был свободным человеком.

Поверьте, что пример Эдуарда, пример его побратимов-белорусов, которые сегодня плечом к плечу с нами защищают волю и свободу Украины, не будет тщетным. Мы победим. Это будет победа свободного белорусского народа, победа украинского народа, победа польского народа и всей цивилизованной Европы».

Выступает Валерий Зварич

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский отметил, что Эдуард Лобов — общий герой для всего нашего региона:

— Жизненный путь Эдуарда показывает, как сильно он хотел свободы. Свободы не для себя, а свободы для своего народа, для всех своих земляков. Он так любил свободу, что пошел сражаться и оборонять Украину. Ценой собственной жизни он показал нам всем, что цель этой войны — защитить нас всех и обеспечить свободу в Беларуси. Имя Эдуарда войдет в историю выдающихся белорусов, в историю нашего регионального сообщества, значение которого мы открываем по-новому, которое на протяжении веков сражалось и продолжает сражаться с российским империализмом. Эдуард вступает в ряды героев, наших общих героев, героев наших общих восстаний, героев нынешней страшной войны, развязанной Россией, героев нашего общего дела, героев свободы.

Я глубоко верю, что жертва жизни Эдуарда, как и всех погибших братьев и сестер украинцев, белорусов и других, принесет победу. Украина победит, а Беларусь, твоя любимая родина, Эдуард, будет свободной. С тобой прощается свободная Беларусь, с тобой прощается Украина и с тобой прощается Польша. За нашу и вашу свободу. Жыве Беларусь! Слава Украине!

Артур Михальский

Замкомандира полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук рассказал, какой подвиг совершают бойцы, защищающие Угледар:

— Это бригада Эдуарда, его побратимы, которые сейчас там стоят. В полях десятки сожженной техники рашистов, которые сунулись на Угледар. Это идейные потомки тех, кто организовал в Украине голодомор, это идейные потомки тех, кто миллионами вывозил людей в Сибирь, это те, кто вывозил людей в Куропаты и в Быковню под Киевом. И сейчас ребята, побратимы Эударда, стоят между так называемым русским миром и свободной Украиной.

Выступает Вадим Кабанчук

Близкий друг погибшего добровольца, молодофронтовец Андрусь Тенюта познакомился с Эдуардом в белорусской армии. Они вместе служили в витебском десанте:

— Первое время на марш-бросках мне было тяжело бегать во всей амуниции. Эдик видел это и прятал мою экипировку в машине, а потом отдавал после марш-броска. Эдик был искренним патриотом. Вспоминается случай, когда после «выборов» меня отправили на гаупвахту. Эдик был несогласен с этим и развесил листовки c информацией о беззаконии по всей военной части. Он знал, что за такой поступок поедет на гауптвахту вслед за мной, но не мог закрыть глаза на несправедливость.

Выступает Андрусь Тенюта

Выступил также лидер «Вольнай Беларусi» Зянон Пазняк. В своей речи политик отметил, что Россия на протяжении двухсот лет ведет геноцид белорусского народа, а главной отличительной чертой этой политики является ложь:

— Всегда были белорусы, которые видели правду, были справедливыми и боролись за правду. Именно к таким людям принадлежал Эдуард Лобов. Он говорил правду тогда, когда она была запрещена. Его преследовали, он cидел в тюрьме. Перед тем, как погибнуть, он утверждал эту правду с оружием в руках.

Также Зенон Позняк обратил внимание на то, что Лукашенко пустил в страну российских военных, которые оккупировали Беларусь, а затем напали на Украину:

— Люди увидели настоящие лицо зверя. Люди увидели, что русский мир — это фашизм. Люди увидели бандитов, которые прикрывают свои преступления ложью. Люди справедливости и правды, белорусы, поехали в Украину защищать независимость с оружием в руках. Таким был Эдуард Лобов.

Зянон Пазняк

Лидер «Вольнай Беларусi» рассказал о поездке в Бахмут, где встретился с бойцами полка Калиновского:

— Их много, сотни. Я видел их глаза, слышал их разговоры, их патриотизм. Это будущее нашей свободы, нашей Беларуси. Они сражаются за независимую Беларусь и Украину, жертвуя своими жизнями. Они понимают, что история дал шанс украинцам, белорусам, полякам, всей Европе, чтобы расправиться с этим ордынским Мордором, который стал причиной двух мировых войн и хочет развязать третью. Но такие люди, как Эдуард, как полк Калиновского, как украинские воины, не позволят это сделать. Мордор будет разбит.

Затем Наталья Радина зачитала список белорусов, погибших за свободу Украины — их уже около тридцати. Белорусский вольный хор исполнил национальные гимны «Магутны Божа» и «Пагоня». Когда гроб с белорусским добровольцем выносили из костела, многие встали на колени, провожая героя в последний путь.

Похоронят Эдуарда Лобова на следующей неделе на варшавском кладбище Повонзки. Дата и время станут известны ближе к церемонии прощания.

Справка

Белорусский доброволец Эдуард Лобов погиб 26 февраля, защищая Угледар. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, участвовал в освобождении Киевской области и Чернобыля от российских оккупантов.

Эдуард Лобов — бывший политзаключенный. Он был задержан 18 декабря 2010 года вместе с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем, а затем незаконно осужден на четыре года колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии «Волчьи норы».

Эдуард Лобов воевал в Украине с 2015-го года.

В 2014 году сайт Charter97.org объявил его лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

Выступает

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».