Политолог: В бункере Путина уже произошел военный мини-переворот 3 11.02.2023, 19:12

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Российская верхушка в панике.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский подчеркнул в комментарии «Еспресо», что дальнобойные ракеты и самолеты нужны Украине, чтобы прекратить варварские атаки на украинские города со стороны РФ.

- Когда ракеты и самолеты окажутся в Украине, Украине они нужны не для того, чтобы громить Москву, а для того, чтобы прекратить варварские атаки на украинские города. Украина просто заявит, что если не прекратится уничтожение украинской структуры, то после первого же нового удара, используя вашу же терминологию, мы нанесем удар по объектам двойного назначения: энергетической, логистической инфраструктуре Москвы, - отметил Пионтковский.

По словам политолога, перспектива получения Украиной дальнобойных ракет вызвала панику у российской верхушки.

- Мы же видим глухой конфликт и взаимное недовольство в РФ, доходящее до ненависти. На мой взгляд, случившееся в ночь в бункере – это минивоенный переворот. Когда генерал Шойгу и Герасимов измучившись от полугодовой кампании травли их Пригожиным и Кадыровым, требовали у Путина снять Суровикина, ставленника Пригожина, и вернуть Герасимова в управление в армии. Нужно разбираться в этих деталях и взаимоотношениях для понимания перспектив войны, - добавил Пионтковский.

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