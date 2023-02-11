Ультиматум Польши Лукашенко 3 Руслан Шошин

11.02.2023, 19:35

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Режим ведет Беларусь по пути Северной Кореи.

В среду польский журналист и один из лидеров Союза поляков Анджей Почобут был осужден на 8 лет лишения свободы. За решеткой он находится с марта 2021 года. На следующий после объявления приговора день Польша закрыла один из самых крупных и последний, бывший еще открытым в Гродненской области пограничный переход: «Бобровники – Берестовица».

Официально этот шаг объяснили вопросами безопасности – популярная формулировка, когда принимаются такого рода политические решения. Настоящая причина – только приговор Почобуту. Преследование Союза поляков (в частности Анжелики Борис, которой также грозит тюрьма), русификация польских школ в Волковыске и Гродно, уничтожение более десятка польских мест национальной памяти и кладбищ. Очевидно, что Польша предупреждала режим Лукашенко о последствиях.

Не случайно же польский charge d’аffaires лично ездил в Гродно на «судебный процесс» журналиста. Это сигнал, что за делом следит высшее руководство польского государства. Минск это проигнорировал. В свою очередь глава польского правительства Матеуш Моравецкий не исключает закрытия очередных погранпереходов. Остался еще один пограничный переход – в Тересполе. Если бы действия скоординировали со странами Балтии, это означало бы полную изоляцию Беларуси.

Потери Минска исчислялись бы миллиардами долларов. За 2022 год нет прозрачной статистики относительно торговли Беларуси с ЕС, но по словам Романа Головченко за первые шесть месяцев прошедшего года экспорт белoрусских товаров в страны Евросоюза составил 3 млрд долларов в денежном эквиваленте. По данным польской статистической службы (GUS), за 11 месяцев 2022 года белoрусский экспорт в Польшу составил почти миллиард долларов, Польша же продала своих товаров и услуг в Беларусь на 1,6 млрд долларов. Для Варшавы это ничто.

В тот же период польский экспорт в Германию составил почти 93 млрд долларов. Даже соседняя Литва приобрела в пять раз больше польских товаров, чем Беларусь. Поэтому математика здесь не равна, несравненно большие потери понесет Беларусь. А нельзя исключать, что если эскалация двусторонних отношений будет продолжаться, Варшава может скоординировать действия с Литвой и Латвией. Общая политические атмосфера, вызванная российской агрессией в Украине, и соучастие в этом режима Лукашенко будет способствовать таким решениям. Решениям катастрофическим для экономики Беларуси, так как закрытие западной границы означало бы полную зависимость от российского и китайского рынков.

Наверное, зазвучат голоса о том, что подобные решения только толкают Беларусь в Россию и «ослабляют суверенитет страны». Если бы Минск думал о суверенитете, до суда над Почобутом не дошло бы, так как это была последняя капля. Поэтому похоже на то, что режим сознательно разрушил отношения с Польшей, сознательно изолирует страну от свободного мира. И, к сожалению, в таком случае Беларусь повторяет опыт Северной Кореи, которая выживает только благодаря границе с Китаем. Есть только единственная страна в мире, с которой Пекин подписал военный договор: Северная Корея – единственный «официальный» военный союзник Китая. Зачем это китайцам? Чтобы управлять напряженностью и конфликтом в регионе. Использовать Кима в своем общении с Западом.

Для режима Лукашенко это будет иметь необратимые, разрушительные последствия. Для обычных белорусов это катастрофа и украденное будущее.

Еще не поздно выпустить из тюрьмы Анджея Почобута и других политзаключенных. Без предварительных условий и «прошений о помиловании». Других вариантов уже не осталось.

Руслан Шошин, belsat.eu

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