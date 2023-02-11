Oryx: РФ за три дня потеряла под Угледаром и Авдеевкой более 100 единиц техники

Oryx: РФ за три дня потеряла под Угледаром и Авдеевкой более 100 единиц техники4
- 11.02.2023, 20:42
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Российская армия продолжает нести огромные потери не только в живой силе, но и в технике.
За три дня украинские военнослужащие уничтожили под Угледаром и Авдеевкой 103 единицы техники, включая 36 танков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oryx.
По информации Oryx, Украина за этот же период потеряла 20 единиц техники, из них 2 танка. Таким образом, соотношение потерь к вечеру 10 февраля составило около 5:1.
Отмечено, что в этот список входят только уничтоженные транспортные средства и техника, которые запечатлены на фото или видео. Поэтому количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное.
Кроме того, стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, беспилотные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, гражданские транспортные средства и заброшенное оборудование не включены в этот список.