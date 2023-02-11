Oryx: РФ за три дня потеряла под Угледаром и Авдеевкой более 100 единиц техники 4 11.02.2023, 20:42

4,290

Российская армия продолжает нести огромные потери не только в живой силе, но и в технике.

За три дня украинские военнослужащие уничтожили под Угледаром и Авдеевкой 103 единицы техники, включая 36 танков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oryx.

По информации Oryx, Украина за этот же период потеряла 20 единиц техники, из них 2 танка. Таким образом, соотношение потерь к вечеру 10 февраля составило около 5:1.

Отмечено, что в этот список входят только уничтоженные транспортные средства и техника, которые запечатлены на фото или видео. Поэтому количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное.

Кроме того, стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, беспилотные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, гражданские транспортные средства и заброшенное оборудование не включены в этот список.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».