закрыть
11 февраля 2023, суббота, 21:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Oryx: РФ за три дня потеряла под Угледаром и Авдеевкой более 100 единиц техники

4
  • 11.02.2023, 20:42
  • 4,290
Oryx: РФ за три дня потеряла под Угледаром и Авдеевкой более 100 единиц техники

Российская армия продолжает нести огромные потери не только в живой силе, но и в технике.

За три дня украинские военнослужащие уничтожили под Угледаром и Авдеевкой 103 единицы техники, включая 36 танков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oryx.

По информации Oryx, Украина за этот же период потеряла 20 единиц техники, из них 2 танка. Таким образом, соотношение потерь к вечеру 10 февраля составило около 5:1.

Отмечено, что в этот список входят только уничтоженные транспортные средства и техника, которые запечатлены на фото или видео. Поэтому количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное.

Кроме того, стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, беспилотные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, гражданские транспортные средства и заброшенное оборудование не включены в этот список.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох