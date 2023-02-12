закрыть
12 февраля 2023, воскресенье, 1:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Данилов: Для переворота в Молдове Россия подготовила спецотряд кадыровцев

  • 12.02.2023, 1:12
Данилов: Для переворота в Молдове Россия подготовила спецотряд кадыровцев

Украинская разведка предупредила правительство Молдовы.

РФ планирует провести переворот в Молдове и отправила в Турцию чеченских «спасателей», после чего они могут оказаться в Кишиневе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Давайте не говорить, что в Молдове ничего не произошло. Там сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок», - сказал он.

Кроме того, Данилов также рассказал, что украинская разведка предупредила Молдову, что РФ в ближайшее время хочет там провести так называемый государственный переворот. Россия хочет, чтобы там еще раз «зажглось», чтобы там была точка напряжения, на которую будут обращать максимальное внимание.

- Кроме того, те, кто был 24-26 февраля в составе так называемой «чеченской группировки» на украинской территории, сейчас уже находятся в Турции и работают там «спасателями». Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти «спасатели» окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена. У них была личная задача с 24 февраля, - добавил Данилов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох