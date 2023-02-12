Данилов: Для переворота в Молдове Россия подготовила спецотряд кадыровцев 12.02.2023, 1:12

Украинская разведка предупредила правительство Молдовы.

РФ планирует провести переворот в Молдове и отправила в Турцию чеченских «спасателей», после чего они могут оказаться в Кишиневе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Давайте не говорить, что в Молдове ничего не произошло. Там сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок», - сказал он.

Кроме того, Данилов также рассказал, что украинская разведка предупредила Молдову, что РФ в ближайшее время хочет там провести так называемый государственный переворот. Россия хочет, чтобы там еще раз «зажглось», чтобы там была точка напряжения, на которую будут обращать максимальное внимание.

- Кроме того, те, кто был 24-26 февраля в составе так называемой «чеченской группировки» на украинской территории, сейчас уже находятся в Турции и работают там «спасателями». Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти «спасатели» окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена. У них была личная задача с 24 февраля, - добавил Данилов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».