Видеофакт: Окрестности Угледара усеяны обломками танков и телами россиян 12.02.2023, 9:18

1,598

Появились новые кадры сокрушительно разгрома войск РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, 8-10 февраля в ходе неудачных штурмов Угледара и Авдеевки армия РФ лишилась 103 единиц техники, из них 36 танков. По подсчетам нидерландского OSINT-проекта Oryx, ВСУ за этот же период потеряли 20 единиц техники, из них 2 танка.

Один из оккупантов, которого перебросили на штурм Угледара, показал усеянные останками танков и телами россиян поля вокруг города.

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

«Все разгромлено. От посадки ничего не осталось, вон башня от танка, а вот сам танчик. Там в поле тело какое-то лежит, вот еще один танк. Ну, и по прямой дальше то же самое. Это все, что от посадки осталось. Так и живем. А по телеку у нас, как всегда, все хорошо, мы лучшие», - сказал захватчик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».