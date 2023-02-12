закрыть
12 февраля 2023, воскресенье, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Окрестности Угледара усеяны обломками танков и телами россиян

  • 12.02.2023, 9:18
  • 1,598
Видеофакт: Окрестности Угледара усеяны обломками танков и телами россиян

Появились новые кадры сокрушительно разгрома войск РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, 8-10 февраля в ходе неудачных штурмов Угледара и Авдеевки армия РФ лишилась 103 единиц техники, из них 36 танков. По подсчетам нидерландского OSINT-проекта Oryx, ВСУ за этот же период потеряли 20 единиц техники, из них 2 танка.

Один из оккупантов, которого перебросили на штурм Угледара, показал усеянные останками танков и телами россиян поля вокруг города.

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

«Все разгромлено. От посадки ничего не осталось, вон башня от танка, а вот сам танчик. Там в поле тело какое-то лежит, вот еще один танк. Ну, и по прямой дальше то же самое. Это все, что от посадки осталось. Так и живем. А по телеку у нас, как всегда, все хорошо, мы лучшие», - сказал захватчик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох