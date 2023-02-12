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Всего за две недели Россия понесла наибольшие потери с начала войны

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  • 12.02.2023, 12:37
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Всего за две недели Россия понесла наибольшие потери с начала войны

Данные опубликовала британская разведка.

За последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с первой недели полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Так, британская разведка ссылается на статистику потерь россиян по данным Генштаба ВСУ.

«Хотя Министерство оборонной разведки Британии не может проверить украинскую методологию, тенденции, иллюстрирующие данные, вероятно, точные», - говорится в сообщении.

Как отмечают британцы, среднее значение у данных о потерях РФ за последние семь дней составило 824 погибших в день, что в четыре раза превышает показатель за июнь-июль 2022 года.

«Рост количества потерь россиян, вероятно, связан с рядом факторов, включая нехватку обученного персонала, координации и ресурсов на фронте - примером этого являются Угледар и Бахмут», - считают британские разведчики.

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