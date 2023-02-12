Всего за две недели Россия понесла наибольшие потери с начала войны

Всего за две недели Россия понесла наибольшие потери с начала войны1
- 12.02.2023, 12:37
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Данные опубликовала британская разведка.
За последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с первой недели полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Так, британская разведка ссылается на статистику потерь россиян по данным Генштаба ВСУ.
«Хотя Министерство оборонной разведки Британии не может проверить украинскую методологию, тенденции, иллюстрирующие данные, вероятно, точные», - говорится в сообщении.
Как отмечают британцы, среднее значение у данных о потерях РФ за последние семь дней составило 824 погибших в день, что в четыре раза превышает показатель за июнь-июль 2022 года.
«Рост количества потерь россиян, вероятно, связан с рядом факторов, включая нехватку обученного персонала, координации и ресурсов на фронте - примером этого являются Угледар и Бахмут», - считают британские разведчики.