Путин остался без «новой Ялты» Михаил Ходорковский

12.02.2023, 13:00

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Михаил Ходорковский

Фото: dpa

Место СССР в мире займет Китай.

11 февраля в 1945 году закончилась Ялтинская конференция, на которой Сталин, Черчилль и Рузвельт определили послевоенное мироустройство. Чем ближе мы к годовщине вторжения России в Украину, тем очевиднее становится, что вся внешняя политика Владимира Путина после того, как он вернулся к власти в 2012 году, была подчинена навязчивой идее организовать новую Ялту.

Сначала он влез в гражданскую войну в Сирии, пытался стать игроком в Ливии и в ряде других стран африканского континента, сунул нос в конфликт в Венесуэле. Потом предлагал постоянным членам Совета безопасности ООН в узком составе решить все насущные мировые проблемы. Наконец, перед нападением на Украину Путин рассчитывал на сговор в двустороннем формате с американским президентом Байденом.

Очень уж хотелось, как тогда, в 1945 году, поделить мир на сферы влияния, добиться признания от Запада исключительных интересов России в Украине и на постсоветском пространстве и получить гарантии свободы рук в отношении собственного населения. Но ничего из этого не вышло, и не потому, что в США и Европе засели дремучие русофобы, одержимые идеей свергнуть Путина.

Просто мир стал другим, да и итоги путинского 20 летнего правления никак не соответствуют «ялтинским амбициям».

Сопоставления не в пользу нынешней России можно продолжать, но, думаю, всё и так понятно. Если что-то вроде Ялты в обозримом будущем и случится, то страну с сокращающимся населением, сырьевой стагнирующей экономикой и беспомощной армией туда не позовут.

Скорее место СССР займет Китай — экономический гигант и настоящий конкурент США. А Путин как будто намеренно делает все, чтобы будущий миропорядок определялся без России, загоняя страну в положение международного изгоя вроде Ирана или КНДР.

Если не верите мне, посмотрите вот на эту карту.

Путин бросил вызов странам, которые вместе представляют 45,9% экономики, 20,4% населения и 50,4% военных расходов мира. У России вместе с немногочисленными союзниками — 4,5% экономики, 3,3% населения и 7,4% военных расходов. Можно ли при таком соотношении сил рассчитывать на новую Ялту? Ответ, думаю, очевиден.

Михаил Ходорковский, t.me

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