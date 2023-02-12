закрыть
12 февраля 2023, воскресенье, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин остался без «новой Ялты»

  • Михаил Ходорковский
  • 12.02.2023, 13:00
  • 2,202
Путин остался без «новой Ялты»
Михаил Ходорковский
Фото: dpa

Место СССР в мире займет Китай.

11 февраля в 1945 году закончилась Ялтинская конференция, на которой Сталин, Черчилль и Рузвельт определили послевоенное мироустройство. Чем ближе мы к годовщине вторжения России в Украину, тем очевиднее становится, что вся внешняя политика Владимира Путина после того, как он вернулся к власти в 2012 году, была подчинена навязчивой идее организовать новую Ялту.

Сначала он влез в гражданскую войну в Сирии, пытался стать игроком в Ливии и в ряде других стран африканского континента, сунул нос в конфликт в Венесуэле. Потом предлагал постоянным членам Совета безопасности ООН в узком составе решить все насущные мировые проблемы. Наконец, перед нападением на Украину Путин рассчитывал на сговор в двустороннем формате с американским президентом Байденом.

Очень уж хотелось, как тогда, в 1945 году, поделить мир на сферы влияния, добиться признания от Запада исключительных интересов России в Украине и на постсоветском пространстве и получить гарантии свободы рук в отношении собственного населения. Но ничего из этого не вышло, и не потому, что в США и Европе засели дремучие русофобы, одержимые идеей свергнуть Путина.

Просто мир стал другим, да и итоги путинского 20 летнего правления никак не соответствуют «ялтинским амбициям».

Сопоставления не в пользу нынешней России можно продолжать, но, думаю, всё и так понятно. Если что-то вроде Ялты в обозримом будущем и случится, то страну с сокращающимся населением, сырьевой стагнирующей экономикой и беспомощной армией туда не позовут.

Скорее место СССР займет Китай — экономический гигант и настоящий конкурент США. А Путин как будто намеренно делает все, чтобы будущий миропорядок определялся без России, загоняя страну в положение международного изгоя вроде Ирана или КНДР.

Если не верите мне, посмотрите вот на эту карту.

Путин бросил вызов странам, которые вместе представляют 45,9% экономики, 20,4% населения и 50,4% военных расходов мира. У России вместе с немногочисленными союзниками — 4,5% экономики, 3,3% населения и 7,4% военных расходов. Можно ли при таком соотношении сил рассчитывать на новую Ялту? Ответ, думаю, очевиден.

Михаил Ходорковский, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох