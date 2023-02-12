Ученые придумали, как «поймать» загадочную девятую планету Солнечной системы 2 12.02.2023, 15:16

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На сегодняшний день она незаметна даже для самых мощных телескопов.

Существуют гипотезы, что Солнечная система не ограничивается восемью известными планетами, и далеко на ее периферии скрывается девятая, пока неизвестная. На ее присутствие косвенно указывают некоторые аномалии в движении небольших объектов пояса Койпера. Расчеты показывают, что они могут быть вызваны притяжением тела массой от пяти до десяти масс Земли, которое движется по сильно вытянутой орбите радиусом в 400-800 раз больше земной орбиты.

Вместе с тем найти «девятую планету» не удается даже с помощью самых чувствительных телескопов. Возможно, это связано с большим расстоянием до нее, с неудобством наблюдений и просто с тем, что у нее темная поверхность. По некоторым предложениям, это может быть даже не планета, а черная дыра, заметить которую особенно сложно из-за отсутствия излучения и миниатюрных размеров.

Однако и в этом случае можно найти способ «увидеть» ее. С таким предложением выступил астрофизик из Гонконга Мань Хо Чань (Man Ho Chan). Его статья принята к публикации в The Astrophysical Journal и пока доступна в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org. По расчетам Мань Хо Чаня, доказать существование неуловимой планеты — даже если это черная дыра — могут спутники.

Ее орбита проходит между поясом Койпера и облаком Оорта, в области рассеянного диска, где расположено множество мелких каменистых и ледяных тел. Поэтому вероятность захвата подобных объектов велика. По расчетам Мань Хо Чаня, тело с массой гипотетической девятой планеты должно захватить около 20 спутников диаметром больше 140 километров.

При этом приливные силы, возникающие при движении в гравитационном поле планеты, способны существенно разогревать эти спутники, делая их заметными для наших инструментов. Таким образом, даже если сама гипотетическая планета останется неуловимой для наблюдений, спутники выдадут ее присутствие.

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