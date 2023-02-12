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Польша создает коалицию для военной помощи Украине

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  • 12.02.2023, 18:02
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Польша создает коалицию для военной помощи Украине

Украине нужно еще больше военной поддержки накануне весенней контратаки ВСУ.

Польша строит коалицию для еще большей военной поддержки Украины, что позволит ей не только защитить себя, но и вернуть незаконно захваченные россиянами территории. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы помогаем Украине, потому что от того, каким будет наше будущее зависит будущее наших восточных соседей; мы делаем больше других, потому что нам есть что выиграть и больше, чем другим, что проиграть», - сказал он.

В последние дни, по его словам, ЕС дал «мощный сигнал единству с Украиной», но это было только начало пути. Моравецкий призвал не останавливаться на полпути и объяснил, что Украина не победит Россию без солидарности Запада, включая санкции, финансовую, гуманитарную и военную помощь.

Моравецкий напомнил, что несколько месяцев назад Украина приобрела статус кандидата в члены ЕС, что является большим успехом.

«Украина сегодня платит огромную цену кровью за попытку вырваться из-под ботинка России. Вступление в ЕС мотивирует украинцев оставаться на этом пути, крайне сложном и опасном пути... Поддерживать энтузиазм последних дней в европейских салонах будет непросто, но самое главное, что «мы сохраняем европейское единство и решительность в поддержке защитников Украины. Мы разбудили Запад, теперь мы не можем дать ему снова заснуть», - добавил Моравецкий.

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