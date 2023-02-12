Польша создает коалицию для военной помощи Украине 1 12.02.2023, 18:02

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Украине нужно еще больше военной поддержки накануне весенней контратаки ВСУ.

Польша строит коалицию для еще большей военной поддержки Украины, что позволит ей не только защитить себя, но и вернуть незаконно захваченные россиянами территории. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы помогаем Украине, потому что от того, каким будет наше будущее зависит будущее наших восточных соседей; мы делаем больше других, потому что нам есть что выиграть и больше, чем другим, что проиграть», - сказал он.

В последние дни, по его словам, ЕС дал «мощный сигнал единству с Украиной», но это было только начало пути. Моравецкий призвал не останавливаться на полпути и объяснил, что Украина не победит Россию без солидарности Запада, включая санкции, финансовую, гуманитарную и военную помощь.

Моравецкий напомнил, что несколько месяцев назад Украина приобрела статус кандидата в члены ЕС, что является большим успехом.

«Украина сегодня платит огромную цену кровью за попытку вырваться из-под ботинка России. Вступление в ЕС мотивирует украинцев оставаться на этом пути, крайне сложном и опасном пути... Поддерживать энтузиазм последних дней в европейских салонах будет непросто, но самое главное, что «мы сохраняем европейское единство и решительность в поддержке защитников Украины. Мы разбудили Запад, теперь мы не можем дать ему снова заснуть», - добавил Моравецкий.

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