Ходжес: С западными истребителями Украина может победить в этом году 9 12.02.2023, 19:04

2,904

Без – в течение трех-пяти лет.

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Запад должен как можно скорее согласовать поставки Украине боевой авиации. Об этом он сказал в интервью DW, опубликованном 10 февраля.

По его словам, Украина могла бы добиться освобождения всех своих территорий и быстрой победы – в течение ближайшего года – если бы Запад предоставил оперативную помощь истребителями.

По прогнозу Ходжеса, без западных истребителей поражение России может занять от трех до пяти лет, учитывая нынешний уровень поддержки Запада.

«Чем раньше мы предоставим им возможность достичь решающего результата, тем быстрее война может быть окончена», – сказал Ходжес.

Он, в частности, похвалил Великобританию за лидерство в оказании нескольких форм военной поддержки Украине.

По мнению генерала, проблемы с обучением пилотов и совместимостью взлетно-посадочных полос, которые вызывают беспокойство западных стран, «не делают невыполнимым предоставление Киеву возможности использовать авиацию».

Ходжес считает, что единственная «красная линия» в поддержке Штатами Украины – ввод собственных войск.

Он подчеркнул, что Украина должна вернуть Крым, чтобы сохранить «международный порядок, основанный на правилах» и Устав ООН.

Оценивая потенциал нового крупного наступления РФ, бывший командующий войсками США в Европе сказал, что, по его мнению, Россия пытается «форсировать» новое наступление, но у нее недостаточно бронетехники и эти попытки прорыва не изменят «общую оперативную обстановку» в Украине.

У Киева же, по его оценке, «достаточно сил, чтобы ограничить российский успех», но это все равно будет «дорого стоить» с точки зрения потерь и боеприпасов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».