Кирби: Китаю пора сделать выбор по поводу своего отношения к войне в Украине 1 12.02.2023, 19:56

Путин «увивается» за Си Цзиньпином, потому что никто его не поддерживает.

Президент России Владимир Путин «отчаянно нуждается в помощи», потому что экспортные ограничения и санкции нанесли ущерб оборонному комплексу. Такое мнение высказал координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в интервью «Голосу Америки», опубликованном 10 февраля.

«Путин изолирован, он сделал свою страну еще большим изгоем, чем она уже была после того, как они впервые вторглись в Украину в 2014 году», – сказал Кирби.

Он отметил, что у России проблемы с поставкой микроэлектроники для крылатых ракет, поэтому Путин обращается к Ирану за беспилотниками, а к Северной Корее – за боеприпасами.

«Это человек, у которого не так много друзей в мире. Никто не поддерживает его в этой жестокой неспровоцированной войне, поэтому он так долго увивается за президентом Китая Си Цзиньпином», – добавил Кирби.

В конце прошлого года Путин провел переговоры по видеосвязи с председателем Китая Си Цзиньпином и пригласил его в Москву весной 2023 года. Кирби спросили о его отношении к такой поездки.

Кирби ответил, что Китаю пора сделать выбор по поводу своего отношения к войне в Украине так, как «это сделала большая часть мира».

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