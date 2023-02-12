Ученые выяснили, как люди определяют, нравится ли им та или иная песня 8 12.02.2023, 20:47

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Длина клипа не влияет на предпочтения человека.

Новое исследование, проведенное Нью-Йоркским университетом, показало, что люди могут определить, нравится ли им песня, прослушав ее всего несколько секунд, пишет UPI.

Исследователи попросили участников прослушать более 250 песен, а также отрывки, которые длились 5, 10 или 15 секунд. Они обнаружили, что длина клипа не влияет на предпочтения человека.

В исследовании приняли участие 650 студентов старших курсов университетов и жителей Нью-Йорка.

«По ходу исполнения любой конкретной песни акустические свойства резко меняются, но, похоже, это не имеет большого значения для слушателей, - рассказал клинический адъюнкт-профессор Центра науки о данных Нью-Йоркского университета и старший автор исследования Паскаль Уоллиш.

Предпочтения в музыке также не повлияли на способность участников определить, понравилась ли им песня.

Музыкальные жанры включали популярные песни в музыкальных чартах Billboard за последние 80 лет, а также такие жанры, как классика, кантри, джаз, хип-хоп, рок, электроника и R&B/soul.

«Это открытие может иметь широкие последствия для нашего понимания того, какие свойства песен вызывают определенные эмоции у слушателей. Тот факт, что небольшого отрывка достаточно, чтобы сказать нам, нравится нам это или нет, говорит о том, что мы больше реагируем на общую атмосферу, которую вызывает у нас песня, а не на ее музыкальные ноты как таковые», - отметил ученый.

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